Reportan cuatro heridos de bala en Apolo en enfrentamiento minero

La Paz, Bolivia

El miércoles 13 de septiembre, por la madrugada, se registraron enfrentamientos entre mineros y comunarios, en Lajilurisani del municipio Apolo, al norte del departamento de La Paz. Se ha reportado, hasta el momento, cuatro heridos por arma de fuego.

Las personas heridas fueron llevadas hasta un centro médico, para que reciban la atención médica de emergencia, en redes sociales circulan fotografías, imágenes y videos de los enfrentamientos.

También se han vuelto virales presuntos audios sobre los involucrados, señalan que habría personas desaparecidas. Han reportado que son dos grupos los enfrentados, por la minería ilegal.

"No es la primera vez que sucede esto, lo mismo ocurrió el año pasado (...) No hay condiciones para ingresar, no podemos arriesgar a nuestros técnicos, debemos velar nuestra integridad física", indicó el secretario departamental de Minería y Metalurgia, Demetrio Villca.