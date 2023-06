Revelaciones de Joel Flores apuntan a un "plan negro" orquestado por Evo Morales

Cargando...

Cochabamba, Bolivia

El concejal, Joel Flores, reaparece luego de evidenciar la división que existe al interior del Movimiento al Socialismo (MAS), asegura que existe un ‘plan negro’ por parte de Evo Morales contra el municipio y el gobierno de nacional.

Durante este lunes 12 de junio se refirió a un "plan negro" que estaría siendo orquestado por el líder del MAS, Evo Morales, que pretendería causar desestabilización en la alcaldía del Cercado y a nivel nacional.

“Hay un ‘plan negro’ municipal, para generar inestabilidad y contra el gobierno de Luis Arce Catacora (…) Vamos por lo primero, tengo capturas de lo ocurrido el 3 de mayo. Recibí un mensaje de Juan Carlos Irahola, me dijo en tus manos está todo jefe (…) Luego de que pasa toda la elección, le escribo y le digo ganamos, él me felicita”, indicó mostrando las capturas a la prensa.

Revelaciones de Joel Flores apuntan a un "plan negro" por parte de Evo Morales. Foto: APG

El concejal remarcó durante conferencia de prensa que los asambleístas Juan Carlos Irahola y Sergio de la Zerda, "no son militantes inscritos" en el partido oficialista. "De la Zerda no es militante del MAS, no sé con qué moral habla de expulsarme, porque él asumió una decisión cobarde el 2019, que después de haber sido electo como Diputado Nacional por el MAS, renunció de forma pública cuando se dio el problema social", indicó.

"Joel Flores no es ningún mariachi, soy un cantautor de música folklórica boliviana y lo digo con orgullo. Estas personas solo quieren dañar mi imagen, lo único que hice fue decir la verdad. Indicando que estas personas han sido autores materiales para ejecutar el plan de desestabilización", remarcó a los medios la autoridad municipal.

Flores explicó que de acuerdo al plan del ala dura del MAS pretende ratificar a Evo Morales como su máximo líder, y pretendieran expulsar al presidente Luis Arce, al vicepresidente David Choquehuanca en un ampliado, en la mira también se encontraría el presidente del Senado, Andrónico Rodríguez.

"Los mismos actores son los que están ejecutando el 'plan negro' a nivel nacional, de desprestigio y desgaste del gobierno nacional. A título de formación política, ampliado, congreso, encuentro urbano, en vez de hacer formación ideológica y política lo único que hacen es hablar mal del gobierno (...) Evo Morales es el que tiene el 'plan negro', recibí llamadas de exdirigentes donde habrá un congreso a nivel del MAS, donde pretenden expulsar a Catacora, Choquehuanca y Andrónico", remarcó el vicepresidente del Concejo Municipal.