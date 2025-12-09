Revelan monto robado en atraco a surtidor en Santa Cruz; Policía busca a los responsables

Un atraco ocurrido en la noche del lunes en un surtidor del barrio Magisterio Norte dejó un botín de Bs 10.000, según confirmaron autoridades policiales. Cuatro antisociales armados irrumpieron en el establecimiento alrededor de las 19:00 horas, intimidando a dos trabajadoras y huyendo en dos motocicletas mientras usaban cascos para evitar ser identificados.

La Policía se encuentra tras los responsables y realiza labores investigativas en la escena del hecho. Cámaras de seguridad captaron el momento exacto del atraco, que ocurre en una zona donde vecinos aseguran que se perpetran delitos con frecuencia.

“Hay temor, porque es bien silencio. Deberían venir más seguido, y eso que hay cerca la Policía Caminera, pero no se ve patrullaje”, relató una vecina. Agregó: “Que venga la Policía todo el tiempo, que hagan sus rondas por las noches y madrugadas”.

Paralelamente al atraco, la Policía presentó el Plan de Operaciones de Seguridad y Esperanza en Navidad y Año Nuevo, destinado a reforzar la vigilancia en zonas estratégicas durante las festividades.

