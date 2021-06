Revelan necropsia de menor al que le prendieron fuego

Cargando...

Colombia

Las autoridades en Cali revelaron el dictamen de Medicina Legal sobre la necropsia realizada al cuerpo de Daniel Estiven Sánchez, quien fue hallado incinerado dentro de un establecimiento comercial del barrio El Lido , sur de la capital del Valle del Cauca, al que le prendieron fuego.

“El cadáver presenta quemaduras por exposición de altas temperaturas, evidenciando alteraciones musculares en miembros superiores e inferiores”, informó Jhon Fredy Encinales Lota, director de Fiscalías Seccional Cali.

De acuerdo con el funcionario, el dictamen “señala que no se observan signos de sujeción, asfixia mecánica, traumas contusos, cortopunzantes, cortocontundentes, punzantes, por proyectil de arma de fuego u otros diferentes a las lesiones por exposición a altas temperaturas”.

“A pesar de que se hicieron las imágenes radiológicas, no se observan fracturas, fragmentos metálicos, proyectiles u otros artefactos”, agregó Encinales.

Dijo que la muerte del joven de 16 años ocurrió debido a “la asfixia que se produjo por quemaduras en vías aéreas, superiores e interiores, secundario a la inhalación de los vapores calientes” y a “la sofocación por exposición de vapores calientes, como humo, en las zonas aéreas”.

Según la Policía, el viernes 28 de mayo, uniformados hicieron retirar a un grupo de personas que estaba lanzando piedras y bombas molotov contra la estación El Lido, que luego llegó al establecimiento y le prendió fuego.

Una vez fue hallado el cadáver, se denunció que Daniel Estiven había sido llevado antes a una tanqueta del Esmad y su familia señaló a la Policía como responsable de la muerte.

“Ya tenemos el dictamen oficial de Medicina Legal donde directamente la Policía no tuvo contacto con el menor, no fue llevado a ninguna tanqueta, no presenta ninguna situación contra su vida por parte de la Policía”, aseguró el general Juan Carlos León, comandante de la institución en Cali.

El director de Fiscalías Seccional Cali indicó que en la zona donde se produjo la muerte del adolescente ha habido una serie de actos delictivos desde el 28 de abril, cuando se dio inicio al paro nacional .

“Homicidios, saqueos, daños en bien ajeno, hurto, este Dollar City había sido vandalizado en varias ocasiones, ya se encontraba sin ningún producto, estaba totalmente incinerado. Esos son los antecedentes que tenemos”, concluyó.