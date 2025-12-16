Ríos advierte $us 4.500 millones en inversiones estatales mal planificadas y sin licitación

El exministro de Hidrocarburos, Álvaro Ríos, advirtió que al menos 4.500 millones de dólares de recursos fueron destinados a proyectos estatales que presentan serias fallas de planificación, ubicación y ejecución, y que en muchos casos se realizaron sin licitación ni estudios de factibilidad, por lo que considera clave el trabajo de la Comisión de la Verdad.

Durante una entrevista radial, Ríos señaló que entre 2005 y 2025 Bolivia recibió aproximadamente 67 mil millones de dólares por exportaciones de gas natural, condensados y GLP, recursos que calificó como ingresos extraordinarios y cuyo destino debe ser esclarecido.

“Lo que esta comisión debe investigar es qué ha pasado con estos recursos, dónde se han ido”, afirmó.

El exministro identificó cuatro grandes proyectos que, en conjunto, suman alrededor de 4.500 millones de dólares y que —según su evaluación— operan a baja capacidad o no funcionan:

Plantas de ciclo combinado en Entre Ríos, Warnes y Yacuiba: $us 1.450 millones , con problemas de operación y sin estudios completos de localización.

Planta de Urea de Bulo Bulo : $us 1.000 millones , que Ríos calificó como un proyecto “mal ubicado, lejos del gas, lejos del mercado y en una zona difícil de mantener”, además de haberse ejecutado sin licitación.

Planta separadora de líquidos de Yacuiba : $us 680 millones , cuestionada por su baja eficiencia.

Proyectos de Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB): Cerca de $us 1.000 millones invertidos en piscinas y una planta de carbonato de litio que “no funcionan”.

“Si sumamos todo esto, estamos hablando de casi 4.500 millones de dólares en inversiones mal ubicadas, sin estudios de factibilidad y, sobre todo, hechas sin licitación”, remarcó.

Ríos también fue crítico con la posibilidad de recuperar los recursos presuntamente malversados. A su criterio, el dinero no volverá al país, y en el mejor de los casos se recuperará una parte mínima.

“Los sobreprecios no se van a recuperar. Ese dinero está en bancos afuera o en manos de palos blancos”, sostuvo.

Asimismo, enfatizó que la investigación no debe centrarse únicamente en funcionarios de menor rango, sino en las máximas autoridades que tomaron decisiones, y advirtió que la corrupción no involucra solo al Estado, sino también a empresas privadas que se prestaron a estos procesos.

