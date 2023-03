Rompieron los candados y se llevaron la ropa más exclusiva valuada en $us 6 mil

Cargando...

Santa Cruz

Esperaron sentados afuera del lugar por más de una hora a que la tienda cerrara y los dueños se fueran del lugar, para ingresar rompiendo los candados y robarse aproximadamente 6 mil dólares en mercadería y 5 mil bolivianos.

El hecho ocurrió la noche del martes en una tienda de ropa del mercado La Ramada. El dueño del negocio asegura que cerraron las puertas al promediar las 18:00 y, según se observa en cámaras de seguridad, aproximadamente a las 17:00 una mujer y un hombre empezaron a romper los candados.

Imagen de la cámara de seguridad - Captura: Red Uno

Los antisociales se quedaron al interior del lugar hora y media con las cortinas abajo, incluso el dueño pasó por la tienda y no pudo ver nada, todo estaba cerrado.

“Se llevó todo lo que pudo, se llevó ropa seleccionada, tallas seleccionadas, se llevó la ropa más exclusiva, se llevó la ropa más cara”, dijo el propietario y agregó que presumen que los delincuentes ya habían entrado antes y estudiado qué tipo de ropa y marcas que había.

Imagen de la cámara de seguridad - Captura: Red Uno

Pese a que la denuncia fue sentada a primera hora del miércoles, la Policía todavía no inició las investigaciones del caso. “Me dicen que no tienen tiempo para poder investigar mi caso porque tienen cosas más importantes que hacer”, agregó el dueño que confesó que no sabe qué hacer y por eso acudió a la prensa.