¿Sacamos las chamarras? Santa Cruz vivirá un cambio drástico en el clima de mañana

Santa Cruz de la Sierra experimentará mañana miércoles un incremento notable en la nubosidad respecto a las condiciones registradas durante el día de hoy. La temperatura mínima se situará en los 18°C durante las primeras horas del día, manteniendo una sensación fresca al amanecer.

Se prevé que la temperatura máxima alcance los 26°C por la tarde, aunque el cielo permanecerá mayormente nublado durante gran parte de la jornada. La ciudadanía debe tomar previsiones para el horario nocturno, ya que el termómetro descenderá hasta los 20°C con vientos que empezarán a rotar.

Recomendaciones para la ciudadanía

Es aconsejable que los habitantes de la capital carguen con un abrigo ligero para evitar sorpresas ante el enfriamiento previsto al finalizar el día. Asimismo, se recomienda planificar actividades bajo techo debido a la alta probabilidad de cielos cubiertos que reducirán la radiación solar directa.

Este cambio en las condiciones atmosféricas es el preámbulo de un jueves que presentará cielos completamente nublados y vientos consolidados del sur. Los cruceños deben estar atentos a estas variaciones para proteger su salud frente a los cambios bruscos de temperatura que se avecinan.

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