Santa Cruz: Camioneta impactó contra un micro dejando nueve personas heridas (Video)

Santa Cruz, Bolivia

Una camioneta y un micro fueron protagonistas de un hecho de tránsito que dejó nueve personas heridas. Ocurrió en el cuarto anillo y la avenida San Aurelio en Santa Cruz.

Las cámaras de seguridad ubicadas en la zona lograron captar el momento exacto del choque. En las imágenes, se aprecia claramente cómo la camioneta impacta contra el lado izquierdo del micro, provocando que este último este cercano al vuelco.

La conductora del micro, identificada como Graciela Fuentes, habló con la Red Uno. "En ese rato no sabía qué hacer. Él me dijo que estaba yendo en tercera, pero el impacto no demuestra eso. Yo creo que él estaba distraído. El micro iba lleno, con niños y personas de la tercera edad", expresó visiblemente consternada.

Las autoridades llegaron rápidamente al lugar del accidente para proporcionar asistencia médica a los heridos y para realizar las investigaciones necesarias con el objetivo de esclarecer las circunstancias que llevaron a esta colisión.

