Santa Cruz conmemora Todos Santos con gran afluencia en los cementerios

Cientos de familias visitan los campos santos desde tempranas horas para rendir homenaje a sus difuntos, en una jornada marcada por la fe y la tradición.
01/11/2025 20:16
Escuchar esta nota
Desde tempranas horas de este 1 de noviembre, cientos de familias cruceñas comenzaron a llegar a los distintos cementerios de la ciudad para rendir homenaje a sus seres queridos en la tradicional celebración de Todos Santos.
La jornada transcurre con tranquilidad, donde los visitantes llevan ofrendas, flores y alimentos típicos para compartir simbólicamente con quienes partieron.
Por su parte, la Policía de Tránsito ha implementado operativos de control y el cierre temporal de las calles aledañas a los cementerios ubicados dentro del cuarto anillo, con el fin de evitar congestionamientos vehiculares y asegurar el desplazamiento peatonal.
Mira la programación en Red Uno Play
20:00
21:00
23:00
00:00
01:00
03:00
20:00
21:00
23:00
00:00
01:00
03:00