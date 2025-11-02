TEMAS DE HOY:
Santa Cruz conmemora Todos Santos con gran afluencia en los cementerios

Cientos de familias visitan los campos santos desde tempranas horas para rendir homenaje a sus difuntos, en una jornada marcada por la fe y la tradición.

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

01/11/2025 20:16

Foto: Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz
Santa Cruz, Bolivia

Desde tempranas horas de este 1 de noviembre, cientos de familias cruceñas comenzaron a llegar a los distintos cementerios de la ciudad para rendir homenaje a sus seres queridos en la tradicional celebración de Todos Santos.

La jornada transcurre con tranquilidad, donde los visitantes llevan ofrendas, flores y alimentos típicos para compartir simbólicamente con quienes partieron.

Los campos santos que se encuentran bajo la administración del municipio cruceño permanecerán abiertos ambos días, 1 y 2 de noviembre, desde las 08:00 hasta las 21:00, para facilitar el ingreso de la población. 

Por su parte, la Policía de Tránsito ha implementado operativos de control y el cierre temporal de las calles aledañas a los cementerios ubicados dentro del cuarto anillo, con el fin de evitar congestionamientos vehiculares y asegurar el desplazamiento peatonal.

 

