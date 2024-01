Santa Cruz es el segundo productor de coca en el país, pese a su prohibición

Cargando...

Pese a que la ley establece que solo está permitido el cultivo de la hoja de coca en La Paz y Cochabamba, la realidad es que la producción ha llegado a Santa Cruz y Beni, principalmente a las áreas protegidas y reservas forestales.

Según el último informe presentado por el Ministerio de Gobierno, en Bolivia se erradicaron 10.302 hectáreas de coca excedentaria en 2023. La intervención alcanzó a cuatro departamentos y 23 áreas protegidas. El informe señala que en Cochabamba se erradicaron 7.636 hectáreas; en Santa Cruz 1.482; La Paz 1.136 y en Beni 48 hectáreas de coca ilegal eliminada entre enero y diciembre del año pasado.

Fredy Monasterio, director general de Defensa Social y Sustancias Controladas, informó que en la anterior gestión se erradicaron 3.325 hectáreas de coca erradicada en áreas protegidas.

Sin embargo, hay aún 435 hectáreas de coca identificadas en parques y áreas protegidas que se han identificado y falta erradicar.

Monasterio señaló que el Gobierno está haciendo los esfuerzos para luchar contra los cultivos ilegales, principalmente en áreas protegidas y reservas forestales como El Choré (Santa Cruz) y Madidi (Beni), aunque no precisó si hay personas detenidas por haber realizado cultivos en estas zonas.

“Estás zonas no están habitadas y cuando se procede a erradicar no hay habitantes, solo cultivos, no hay asentamientos, porque no hay vías de acceso”, señaló.

Pese a esto, indicó que se trabaja en un plan, junto con el Servicio Nacional de Áreas Protegidas (Sernap) y el INRA, para proceder con la erradicación y la posterior reforestación. En el caso de Santa Cruz, se erradicará en los Parques Choré y Amboró.

Asimismo, informó que se están reforzando los controles para incautar la coca ilegal que llega a Santa Cruz.

El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo adelantó que este año el objetivo no habrá coca ilegal en áreas protegidas. “El cultivo de coca en áreas protegidas es un tema que nos preocupa, como a muchos sectores de la población, (…) lo tomaremos muy en serio. Tenemos el compromiso de que en la gestión 2024 no pueda existir una sola hoja de coca en las áreas protegidas”, sostuvo el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo.

Afirmó que Bolivia posee 26 áreas protegidas, lo cual representa el 16 por ciento del territorio nacional, por lo cual adelantó que uno de los objetivos para 2024 es declarar a las áreas protegidas libres de ese cultivo.

Por su parte, Gonzalo Colque, investigador de la Fundación Tierra, afirmó que la coca excedentaria del Chapare no solo va a la producción de cocaína, sino que va al consumo masivo, especialmente en Santa Cruz.

Colque aseveró que Santa Cruz tiene un grave problema debido a la falta de control gubernamental para determinar qué tipo de coca se consume. Los datos oficiales señalan que el 50% de la coca que se produce en el país, la absorbe el departamento cruceño.

El experto afirmó que las autoridades nacionales no han hecho un estudio en términos médicos sobre los efectos y peligros sobre el consumo masivo de coca machucada, personas con ataque al corazón, o cáncer en la boca, se constituyen en problema de salud muy grave.

Choque alertó que no se ha hecho nada para frenar los incendios forestales, asentamientos ilegales, además de la tala ilegal de árboles, ya que esto es un paso previo para el inicio de los cultivos ilegales de la hoja de coca.

“Por más que se erradique, si se permite avasallamientos, la actividad va a continuar, no tenemos avances en el país”, dijo.

Durante 2022, unas 29.900 hectáreas se utilizaron para producir hoja de coca en Bolivia, una cifra un poco menor a las 30.500 hectáreas registradas en 2021, pero que aun así supera el límite establecido por el Gobierno boliviano para el consumo tradicional de la planta, de acuerdo con el reporte anual del Monitoreo de cultivos de coca en Bolivia realizado por la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC).