Este domingo 16 de noviembre se realizará el Festival de la Paella 2025 en los predios de la Fexpocruz, en una jornada que combinará gastronomía, cultura y competencia. El evento se desarrollará entre las 10:00 y las 16:00, con entrada abierta al público.

En el marco del festival, se llevará a cabo el 7.º Concurso Nacional de Paellas en Bolivia, una competencia que convoca tanto a amas de casa como a chefs profesionales.

El evento fue presentado oficialmente este martes 11 de noviembre, con el respaldo de:

La Embajada del Reino de España en Bolivia

El Consulado de España en Santa Cruz

La Cainco

La Academia Boliviana de Gastronomía

La dirección técnica estará a cargo del chef Fernando Catalán, experto en cocina española.

Los organizadores destacaron que el festival busca consolidarse como un referente culinario en Bolivia y proyectarse internacionalmente. El objetivo es convertir a Santa Cruz en la subsede latinoamericana del World Paella Day, evento gastronómico de proyección global.

“Santa Cruz ha ido avanzando en su cultura gastronómica, sin abandonar lo nuestro”, afirmó uno de los organizadores.



Por su parte, el presidente de Cainco, Jean Pierre Antelo, celebró la iniciativa en un contexto donde “Bolivia se está abriendo al mundo”.

Mira la programación en Red Uno Play