Cochabamba, Bolivia

A 11 días de movilización por parte de organizaciones sociales que piden elecciones judiciales, el ministro de Obras Públicas le envió un mensaje a Evo Morales, dijo que “quiere llegar a su corazón” para que instruya un cuarto intermedio.

“Yo quiero pedirle nuevamente al compañero Evo, quiero llegar a su corazón compañero Evo, hay gente que 11 días no ha podido llegar a su domicilio, que no se ha bañado, que está tomando agua de acequias y que obviamente esto da dolores de estómago, hay transportistas que no se alimentan correctamente, hay que darles cuarto intermedio compañero Evo”, dijo Edgar Montaño, ministro de Obras Públicas.