Se hizo pasar por cliente: robó mesas y sillas valuadas en Bs 12 mil en Los Lotes

Santa Cruz, Bolivia

Una mujer viviente de la zona de Los Lotes fue víctima de un robo perpetrado por una supuesta ladrona que se hizo pasar por cliente. La afectada, relató entre lágrimas cómo la presunta delincuente logró engañarla y llevarse bienes valuados en más de Bs. 12.000.

“Ese día la señora llegó diciendo que necesitaba las sillas de emergencia para un cierre de campaña, se hizo pasar por doctora, me dejó un carnet y se llevó mis mesas y mis sillas”, contó la víctima con voz entrecortada. “El monto de lo robado asciende a Bs. 12.000. Soy madre soltera, solo Dios sabe cómo me he comprado esas sillas para poder tenerlas”, agregó.