Santa Cruz, Bolivia

En un desafortunado suceso, un hombre fue encontrado sin vida en el Sexto Anillo de la Virgen de Lujan en Santa Cruz. El trágico hallazgo tuvo lugar en horas de la tarde del lunes 24 de julio, cuando un transeúnte alertó a las autoridades sobre la presencia del cuerpo inerte en la zona. Posteriormente, familiares del desaparecido se acercaron al lugar y reconocieron al hombre como un miembro cercano de su círculo familiar.

La víctima fue trasladada hasta la morgue municipal de la Pampa de la Isla, donde se llevará a cabo una autopsia con el objetivo de determinar las causas reales de su muerte.

“Estaba bien esta mañana, mi primo llegó hasta mi casa y nos dio la noticia de que había fallecido”, declaró un familiar del hombre ahora fallecido, evidenciando la conmoción que embargó a sus seres queridos tras enterarse de la trágica noticia.

Según testimonios recopilados en el lugar, un ciudadano afirmó que la víctima llevaba varias horas sin vida antes de ser descubierta. “Un señor lo pilló aquí, dice que desde las 17:00 ya estaba muerto y nos avisaron a nosotros, porque la gente no sabía quién era su familia. Él trabajaba como ayudante de albañil”, expresó consternada la hermana del fallecido.

Al parecer, el hombre había experimentado problemas de salud anteriores. “Él botaba sangre por su boca desde hace tiempo, los doctores cuando lo llevamos al hospital nos dijeron que tenía un golpe fuerte en el pecho. Él me decía que quería irse a otro lado, le respondí que esperara, que cuando tuviera plata lo iría a buscar para llevarlo a casa. Como yo trabajo, no tengo tiempo, y mi otro hermano también trabaja, él (el fallecido) ya no estaba trabajando porque ya se sentía mal”, reveló la mujer.