Se suspende la audiencia de los aprehendidos por agresiones a Muriel Cruz y dos fueron liberados

Santa Cruz, Bolivia

Este domingo, 15 personas fueron puestas ante un juez cautelar por estar supuestamente involucradas en la agresión en la Gobernación a la asambleísta del Movimiento Al Socialismo (MAS), Muriel Cruz.

Posteriormente, desde el Palacio de Justicia se informó que la audiencia ingresó en un cuarto intermedio y luego se determinó suspenderla hasta mañana, lunes.

La audiencia de medidas cautelares estaba prevista para las 11 de la mañana, pero se suspendió porque había señalamiento de otra audiencia, que era del caso del exbanco Fassil.

Asimismo, hoy se liberó a dos personas que estaban entre los acusados.

"Ahora se ha dispuesto la libertad pura y simple de dos personas que únicamente fueron encontradas, mas no se les encontró los indicios suficientes y conforme al Código de Procedimiento Penal, la juez ha dispuesto la libertad, toda vez que no es tuición del Ministerio Público, ni de la Policía, una vez estando en calidad de aprehendidos disponer de la libertad", agregó el jurista.

En ese sentido, este lunes serán cauteladas 13 personas y se definirá su situación jurídica respecto al hecho que se investiga.

En las afueras del Ministerio Público, se reunieron familiares, amigos y personas autoconvocadas que fueron a apoyar a los aprehendidos. Aseguraron no estar de acuerdo con la suspensión de la audiencia y piden su liberación.

Uno de los abogados señaló que una de las personas involucradas directamente y que fue identificada mediante imágenes cuando agrede a la asambleísta no está entre los 15 imputados.

"Se identifica a una persona que es la que golpea brutalmente a la asambleísta, pero esa persona no está dentro de las aprehendidas. Entonces, vemos que estas personas no tienen una individualización correcta por parte del Ministerio Público porque no fueron ellos los que atacaron a esta persona", afirmó el abogado José Islas.