Segunda vuelta electoral: ¿qué fechas debes tener en cuenta?

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) inició las reuniones de coordinación para organizar la segunda vuelta electoral, programada para el mes de octubre, según el calendario aprobado previamente.

Para esta actividad se mantendrá el padrón utilizado en la primera vuelta y solo se realizará el sorteo de nuevos jurados electorales.

Fechas clave del proceso electoral

31 de agosto: convocatoria oficial del TSE para la segunda vuelta.

31 de agosto al 12 de octubre: se prevé la difusión de encuestas electorales.

31 de agosto al 15 de octubre: está autorizada la propaganda electoral en medios y actos públicos.

3 de septiembre: sorteo de las franjas de candidatos en la papeleta de sufragio.

19 de septiembre: sorteo de nuevos jurados electorales.

22 al 28 de septiembre: periodo habilitado para presentar excusas ante el TSE.

Hasta el 15 de octubre: plazo límite para que los candidatos presenten sus propuestas antes del inicio del silencio electoral.

Sin cambios en mesas ni recintos

El TSE confirmó que no habrá nuevo empadronamiento. Los ciudadanos votarán en el mismo recinto donde emitieron su sufragio el pasado 17 de agosto.

También se informó que las mesas de sufragio se mantienen, y que solo se modificarán los nombres de los jurados, que serán seleccionados nuevamente mediante sorteo.

