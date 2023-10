Senador del MAS, Leonardo Loza, reafirma denuncia presentada por Evo Morales

Bolivia

Senador del Movimiento al Socialismo (MAS), Leonardo Loza, reafirmó la denuncia presentada por el líder del instrumento político, Evo Morales sobre un "negocio familiar", en el que habrían incurrido el presidente Luis Arce, junto a uno de sus hijos con el litio y el gas.

El parlamentario dijo espera que la denuncia sea investigada por la Fiscalía General del Estado, al mismo tiempo calificó como un gran error la anticipada protección del gobierno a la denuncia. La autoridad pidió a las personas y empresas denunciar los casos de corrupción, donde están inmersos algunos funcionarios a pesar de las "represalias" que puedan recibir.

"Los negocios ilícitos en cualquier parte del mundo deben ser investigados, por supuesto debe ser castigado con todo el peso de la ley. En nuestra concepción del instrumento político del MAS - IPSP, no importa si son familiares cercanos, se deben investigar. No existe la frase 'a la familia no se toca', esperamos que se investiguen las denuncias del líder del MAS", declaró Loza en conferencia de prensa.