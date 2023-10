Sentenciado por homicidio tenía certificado de defunción, pero está vivo y libre

El Alto, Bolivia

Un hombre que tenía sentencia por homicidio, fue liberado por orden de un juez. Además, tendría un certificado de defunción del año 2005; sin embargo, está vivo y libre. El hecho se registró en la ciudad de El Alto.

Tras una denuncia de la familia de la víctima, fue nuevamente aprehendido por la policía. El acusado negó haberse hecho pasar por muerto.

"Yo no me hecho pasar por muerto. Es mentira. No soy partícipe de ese hecho", aseveró.