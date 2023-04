"Si no hubiera encontrado a mi papá, no sé qué habría pasado conmigo”, hija de agresor contó su verdad

Cargando...

Santa Cruz - Bolivia

"Hago este video para aclarar y contar la injusticia y pesadilla que estoy viviendo desde el domingo 2 de abril", así inició su video Ana María Melgar, la hija del sujeto que agredió brutalmente con un fierro a un taxista, dejándolo con 35 días de impedimento.

La joven utilizó sus redes sociales para contar su verdad sobre lo ocurrido la noche del pasado fin de semana. Ella aseguró estar en contra de cualquier tipo de violencia, sin embargo, dijo que su padre actuó de esa manera por defenderla del conductor que, según ella, la estaba persiguiendo y acosando.

Ana María explicó que la noche del incidente estaba saliendo de su fuente laboral con dirección a su domicilio para poder cenar con sus padres. En el camino se dio cuenta que el taxista la seguía y decía cosas obscenas. “Le vi la cara de depravado, él hacía gestos con sus manos y la lengua”.

Afirmó que esta situación le provocó miedo, por lo que aceleró y decidió llamar a su padre, “Le dije que había un hombre que me estaba gritando e insultando. Como sufro de taquicardia, mi papá me tranquilizó y me dijo que no pare por nada del mundo”.

“Yo no sé qué intenciones tenía él, si era matarme, violarme o robar mi movilidad. Él tiene influencias y han ido a investigar a mi casa, mi iglesia y célula como si fuera una delincuente”, agregó.

La joven negó haberlo chocado y aseguró que cuando el taxista vio a su padre huyó, “en lugar de bajarse a arreglar por el presunto choque que le había cometido”.

Además, dijo que hasta el momento las autoridades judiciales no le han enseñado si el taxista cuenta con antecedentes penales. “No justifico la violencia por nada del mundo, pero mi papá actuó como uno, defendiendo a su hija”, declaró que está preparada para poder luchar por justicia.

Este lunes, Juan Carlos Melgar, sargento de la Policía involucrado en el hecho, se presentó ante la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) ubicada en la Radial 17 1/2 en Santa Cruz. Desde esa fecha y hasta el momento, se desconoce el paradero del agresor.

