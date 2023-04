La Paz

"Si quieren visitarme vengan nomas compañeros" expresó uno de los niños, víctima del trágico accidente de tránsito en la carretera Patacamaya en Oruro,

Durante una visita que realizó Red Uno al Hospital Corazón de Jesús en La Paz, el pequeño, de 8 años, relató lo que recuerda del accidente.

"He sufrido un accidente, el auto ha volcado, allá arriba está mi mamá y mi hermano, aquí yo estoy y mi prima y mi papá esta en Patacamaya", dijo.

El pequeño desconoce el fallecimiento de sus padres producto de accidente. Al momento, el cuadro clínico del pequeño es policontuso y presenta un traumatismo cráneo encefálico moderado

"Mi ojo igual está lastimado, me he rasmillado, mi cabecita me duele", manifestó el pequeño