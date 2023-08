"Su cabeza estaba dentro de una bolsa": encuentran a chofer sin vida y su auto desmantelado

La Paz, Bolivia

Un chofer de transporte interprovincial fue encontrado muerto y con su vehículo desmantelado en el municipio de Carabuco. La víctima fue identificada como German Cutile Copa.

El hombre, que estaba reportado como desaparecido, tenía la cabeza dentro de una bolsa plástica, el cráneo destrozado, había sido golpeado y presentaba signos de haber sido asfixiado.

La familia del conductor denunció que no recibieron ayuda ni de la Policía, ni de la Fiscalía y tuvieron que buscar al conductor por sus propios medios, con apoyo de sus compañeros del sindicato de transporte provincial de Escoma. Así, lograron encontrar al hombre y su movilidad el lunes.

La mujer recordó que su marido viajó hasta Escoma. En el lugar, dos sujetos le habrían contratado para que los traslade a La Paz.

Entre las hipótesis que se manejan es que los dos contratantes son antisociales que intentaron robar el minibús. Sin embargo, se quedó sin gasolina y optaron por desmantelar el motorizado. Sacaron el cerebro, el motor, todas las partes importantes.

Este miércoles, se realiza el velorio del hombre. Familiares y compañeros asisten para darle el último adiós. El entierro será esta tarde en el cementerio Mercedario.

"Estamos totalmente destrozados, no acepto todo lo que le hicieron a mi cuñado. Quiero dar con esos malditos que le han asesinado, lo que le hicieron a mi cuñado no tiene nombre. Lo han torturado de la manera más cruel. Queremos justicia. Podrían haberse llevado el auto y dejarlo vivo. Él tiene dos hijas, están llorando, qué culpa tienen esos pobres angelitos. Mi cuñado era buena persona, nunca ha hecho daño a nadie, no sé por qué le han hecho de esa manera", afirmó la cuñada de Cutile.