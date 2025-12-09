La madre de un estudiante de la pre-promoción que resultó gravemente lesionado durante una actividad física en su colegio hace 20 días, pidió este martes ayuda económica para poder costear la intervención quirúrgica de su hijo.

Alejandra Gutiérrez relató que su hijo sufrió fracturas en el ligamento cruzado y ruptura de menisco durante una demostración de gimnasia rítmica en el colegio.

“El otro día nos dimos cuenta de que su pierna estaba inflamada, porque mi hijo es de constitución delgada. Se podía notar que una pierna estaba más gordita que la otra”, señaló la madre.

La mujer indicó que para la operación se requieren 20 mil bolivianos, de los cuales aún falta cubrir aproximadamente el 50%.

“Fue un dinero que nosotros recolectamos, bueno, mi esposo trabajando y yo realicé un almuerzo solidario también, en el cual pedí ayuda a ellos que me ayuden a vender, pero realmente alzaron las manos”, expresó.

Gutiérrez explicó además que el proceso de recuperación será largo: seis meses de fisioterapia y uso de muletas, para evitar la pérdida de masa muscular y garantizar que su hijo pueda volver a realizar actividades normales.

“Nos falta todavía 10 mil bolivianos para la cirugía. Ya nos hemos pasado con cinco días, y ahora entramos en riesgo de que los meniscos se vayan fracturando más”, advirtió.

La madre hace un llamado a la solidaridad de la población para reunir los recursos necesarios y poder atender de manera urgente a su hijo antes de que su condición empeore. Las personas que deseen colaborar pueden comunicarse al 75516145.

