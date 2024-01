Sujeto mató a dos personas a cuchillazos el mismo día en Potosí

Cargando...

Potosí, Bolivia

El pasado jueves 4 de enero, dos asesinatos a plena luz del día y en vía pública conmocionaron a la ciudad de Potosí. Ahora, se descubrió que el autor era la misma persona.

En el primer hecho, un minero, identificado como Alfredo Manrique Ayarachi, de 31 años, estaba caminando por el mercado de la zona El Calvario, cuando fue interceptado por un antisocial que lo apuñaló, y se dio a la fuga. La víctima falleció en el lugar desangrado debido a una herida por arma punzo cortante a la altura del pecho.

Poco después, la policía encontró una segunda víctima apuñalada. Se trataba de un maestro, que estaba en la calle Uyuni.

Ese mismo día, se logró atrapar al asesino de Manrique, el agresor fue identificado como David Jesús Salvatierra Mamani y llevado a la cárcel. El sujeto quiso escapar e intentó acuchillar también a los policías que lo arrestaron. Sin embargo, no se tenían más pistas sobre el segundo 'apuñalador'.

Cargando...

Ahora, fruto de la investigación policial, bajo dirección del Ministerio Público, se develó que Salvatierra mató al hombre en la zona El Calvario y también es el responsable del asesinato del profesor.

Así, fuentes del Ministerio Público dieron a conocer que, durante el proceso de investigación, se analizó las imágenes de las cámaras que se encuentran en proximidades al lugar donde ocurrió el segundo crimen y establecieron que se trataba de la misma persona que segó la vida del minero con una certera puñalada en el pecho, reporta El Potosí.

Cuando Salvatierra, alias “Choquito”, escapaba del lugar donde apuñaló al trabajador minero, se habría topado con un maestro al cual también le asestó un par de puñaladas generando profuso sangrado que le causó la muerte.

Inicialmente los policías no confirmaron que los dos crímenes estaban vinculados porque no tenían certeza de la autoría y no quisieron emitir criterios que pudieran ser rebatidos posteriormente.

Cargando...

Asimismo, el agresor fue enviado con detención preventiva de seis meses al Centro de Readaptación Productiva de Santo Domingo de Cantumarca, por la muerte del minero.

Por otro lado, se informó que el acusado ya había estado en la cárcel, con sentencia ejecutoriada por robo agravado el 2 de marzo de 2019, pero salió libre bajo el beneficio de “redención” y volvió a delinquir. Posteriormente, fue imputado por otro delito, lesiones graves y leves, pero el juez le permitió defenderse en libertad.