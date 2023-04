Suspenden salidas de la terminal de buses de La Paz a Cochabamba

Las salidas de la terminal de buses de La Paz a Cochabamba fueron suspendidas por los bloqueos registrados a la altura de Sipe Sipe en demanda de una planta de tratamiento de aguas residuales.

"Tránsito no esta autorizando las salidas por ejemplo los que salieron hoy no llegaron a su destino por eso no estamos autorizando", informó, el suboficial de Tránsito, Eloy Mollericona.