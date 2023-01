Tapan placas con papelitos para evitar fotomultas

Cargando...

Cochabamba, Bolivia

Para burlar las fotomultas, se identificó que hay conductores del transporte público que cubren su placa para no ser detectados. Así, un taxista hábilmente cubrió con un papel el último numero de su placa para que no se detecte que incumple con la restricción vehicular y, por ende, no se generará la multa del sistema automatizado y las cámaras. Autoridades municipales anuncian investigaciones.

"Existen personas que se dan a la tarea de buscar algunos mecanismos para esquivar los controles. En este caso puntual, hemos observado algunas imágenes de conductores que han colocado stickers de distintos colores para tapar el último dígito de la placa, evitando que se verifique si el conductor ha cometido o no una infracción", indicó Evert Rojas, director de Movilidad Urbana.

Desde Movilidad Urbana, señalan que identificaron varias irregularidades de conductores por evitar las sanciones. Coordinarán el control con tránsito para sancionar a choferes que incurran en esta ilegalidad.

"Es una conducta que vulnera inclusive las normas de tránsito. Por ello, vamos a coordinar con el organismo operativo de Tránsito para establecer de mecanismos de sanción a este tipo de conductores que evitan la visibilidad de las placas", agregó.

Además, los guardias municipales están pendientes de cualquier caso que se registre.

"Haremos un control más minucioso en los puntos donde se encuentra la Guardia Municipal para retirar este tipo de adhesivos y dar parte inmediatamente al organismo operativo de Tránsito para las sanciones correspondientes", afirmó Rojas.

Asimismo, esta acción genera que otros vehículos -con placas similares- sean sancionados y no los verdaderos infractores.

"A través de este mecanismo se puede generar infracciones para otros tipos de vehículos porque existen algunos que tienen solamente tres dígitos, es posible que generen incluso algunos errores, los cuales vamos a coordinar con la dirección de Ciudad Inteligente para hacer los ajustes correspondientes en el sistema", complementó la autoridad.

En la ciudad de Cochabamba, circulan varios automóviles particulares o del transporte público con placas borrosas o desgastadas y no se puede observar los números, de hecho, hay motorizados sin la placa delantera o trasera.