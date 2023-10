“Taparon las cámaras con spray y trapos”: Así se robaron más de Bs 45 mil

Santa Cruz, Bolivia

“En un inusual y planeado acto delictivo”, las cámaras de seguridad de una vivienda ubicada en el barrio Las Carmelitas, zona del 4to. y 5to. Anillo de la avenida Piraí, lograron captar en detalle los movimientos de tres sujetos que ingresaron al inmueble con el objetivo de llevarse los ahorros de la víctima. Los delincuentes, con astucia, ubicaron y taparon selectivamente seis de las ocho cámaras de seguridad para asegurar su “anonimato”.

Los malhechores, todos ellos usando barbijos y gorras para ocultar sus identidades, irrumpieron en la vivienda, donde se puede apreciar en las imágenes de las cámaras que planearon meticulosamente su incursión. Aunque lograron inutilizar algunas de las cámaras, no pudieron desactivar todas, lo que permitió documentar sus movimientos.

Los delincuentes ingresaron saltando por los techos y forzaron puertas para acceder a la vivienda. Con decisión, buscaron una habitación en la que “sabían” que se encontraba el dinero de la víctima. Se apoderaron de un monto estimado de 45 mil a 50 mil bolivianos, que representaban los ahorros de la víctima acumulados a lo largo de años de trabajo duro.

La víctima, consternada por la pérdida de sus ahorros, se encontró con su hogar revuelto a su regreso. La denuncia fue presentada en la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen (Felcc) de la Radial 17 y medio en Santa Cruz, donde actualmente se analizan los videos de las cámaras de seguridad en busca de pistas para identificar a los responsables del robo.

“Ellos entraron por el techo, eran tres personas adentro y una afuera. Me pintaron las cámaras con un spray negro y además pusieron trapos y gorras para que no sean identificados, entraron directamente a mi habitación, tomaron el dinero y salieron por el mismo lugar por donde ingresaron, como siempre cargo una copia de mi llave buscaron la llave y la encontraron, solo vinieron por el dinero, no se llevaron nada más, ni el televisor ni la moto o la garrafa. Solo se llevaron el dinero como si hayan sido mandados. Dos cámaras los captaron” agregó.