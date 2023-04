Cargando...

Una mujer de 28 años denunció una tentativa de feminicidio por parte de su concubino, quien supuestamente trató de matarla a ella y a su hijo en varias ocasiones. La víctima manifestó su temor por su vida después de que su agresor intentara ahorcarla la noche anterior.

Según el relato de la víctima, el agresor la había amenazado previamente con matarla a ella y a su padre, y ya había sido denunciado por maltrato físico en dos ocasiones anteriores, una en mayo del año pasado y otra en septiembre.

“Temo por mi vida y la de mi hijo, me agarró las manos, luego me botó a la cama, me estaba queriendo ahorcar, me decía maldita te voy a matar”, relató la víctima.

La joven madre aseguró temer por su vida y la de su hijo debido a la gravedad de la enfermedad que padece y al historial violento de su pareja.

“Me estaba diciendo maldita, maldita vas a ver me decía, anteriormente me había amenazado con matarme a mí, a mi papá, me amenaza siempre con eso. Desde mayo del año pasado tengo una denuncia y la segunda me había golpeado en septiembre”, narró la mujer.

“Tengo una enfermedad grave, no sé qué voy hacer, me da miedo mi hijo (porque) una vez quiso matarme a mí y a mi hijo”, añadió.

La afectada presentó la denuncia correspondiente en la Estación Policial Integral (EPI-3) N°3 del Distrito Municipal 8, zona del Plan Tres Mil.

El agresor se encuentra detenido en celdas policiales de la EPI-3 mientras se espera que en las próximas horas preste su declaración informativa.