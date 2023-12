Temor en La Asunta: deslizamiento de tierra dañó cultivos y cerró varias calles

La Paz, Bolivia

Una fuerte riada provocada por las recientes lluvias habría generado un deslizamiento de tierra en la zona de las Mercedes del municipio de La Asunta, en la ciudad de La Paz.

La caída de tierra arrastró una gran cantidad de piedras y mazamorra, lo cual cerró las calles imposibilitando la transitabilidad de vehículos y, además, afectó a varios domicilios y cultivos.

Una comisión de la región, organizó una inspección a la zona para determinar los daños ocasionados por la lluvia, recorrieron cultivos que se encontraban bajo el agua y el lodo.

“Nuestras casas la mayoría son de adobe, son varias veces que ya pasó eso, el agua seguía subiendo, ya no puedo más, nosotros vivimos de nuestros cultivos, de nuestros cocales, la riada cada vez nos llega, ya no puedo estar aquí, me voy a ir”, dice una persona de la tercera edad.