TEMAS DE HOY:
INFANTICIDIO EN SANTA CRUZ Tía agredió a sus sobrinos

28ºC Santa Cruz de la Sierra

17ºC La Paz

28ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Policial

“Tenía heridas profundas”: el informe médico sobre la muerte del hombre apuñalado en Montero

El doctor Iván Benito, médico de emergencia del hospital donde fue atendido, informó que el paciente presentaba múltiples heridas profundas en distintas partes del cuerpo.

Charles Muñoz Flores

01/11/2025 15:25

FOTO: Captura de pantalla.Apuñalado en Montero tenía múltiples heridas, según reporte médico. FOTO: Captura de pantalla.
Santa Cruz de la Sierra, Bolivia

Escuchar esta nota

Un hombre identificado como Pascual Chambi, de 39 años, perdió la vida tras ser víctima de un brutal ataque con arma blanca. Pese a los esfuerzos médicos, llegó sin signos vitales al centro asistencial de Montero en el departamento de Santa Cruz.

El doctor Iván Benito, médico de emergencia del hospital donde fue atendido, informó que el paciente presentaba múltiples heridas profundas en distintas partes del cuerpo.

“El paciente fue traído por herida de arma blanca, llegó directamente a terapia intensiva con un shock hipovolémico. Se realizó la reanimación cardiopulmonar, sin éxito, y posteriormente se declaró el óbito”, explicó el galeno.

Según el reporte médico, Chambi tenía tres heridas a nivel del hombro derecho, una lesión penetrante que comprometía el tórax, otra en el muslo derecho y múltiples cortes en la mano derecha, presumiblemente causados al intentar defenderse del ataque.

“Estamos a la espera de que lleguen los familiares y que la Policía haga su trabajo de encontrarlos para proceder como corresponde en este tipo de casos”, agregó Benito.

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

15:30

Amor de familia

17:00

El chavo

18:00

El chapulin colorado

19:00

El chapulin colorado

20:00

Notivisión

21:00

Uno de película

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

15:30

Amor de familia

17:00

El chavo

18:00

El chapulin colorado

19:00

El chapulin colorado

20:00

Notivisión

21:00

Uno de película

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD