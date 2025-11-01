“Tenía heridas profundas”: el informe médico sobre la muerte del hombre apuñalado en Montero

Un hombre identificado como Pascual Chambi, de 39 años, perdió la vida tras ser víctima de un brutal ataque con arma blanca. Pese a los esfuerzos médicos, llegó sin signos vitales al centro asistencial de Montero en el departamento de Santa Cruz.

El doctor Iván Benito, médico de emergencia del hospital donde fue atendido, informó que el paciente presentaba múltiples heridas profundas en distintas partes del cuerpo.

“El paciente fue traído por herida de arma blanca, llegó directamente a terapia intensiva con un shock hipovolémico. Se realizó la reanimación cardiopulmonar, sin éxito, y posteriormente se declaró el óbito”, explicó el galeno.

Según el reporte médico, Chambi tenía tres heridas a nivel del hombro derecho, una lesión penetrante que comprometía el tórax, otra en el muslo derecho y múltiples cortes en la mano derecha, presumiblemente causados al intentar defenderse del ataque.

“Estamos a la espera de que lleguen los familiares y que la Policía haga su trabajo de encontrarlos para proceder como corresponde en este tipo de casos”, agregó Benito.

