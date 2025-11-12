“Thriller” revive y Michael Jackson logra lo impensado: seis décadas en el Hot 100

Michael Jackson sigue haciendo historia, incluso 16 años después de su muerte.

Su clásico “Thriller” volvió a ingresar al Billboard Hot 100, alcanzando el puesto número 10, y con ello, el Rey del Pop se convirtió en el primer artista en la historia en aparecer en la lista en seis décadas consecutivas.

De acuerdo con Billboard, Jackson llegó por primera vez al top 10 del Hot 100 en noviembre de 1971, con su debut en solitario “Got to Be There”.

Desde entonces, el intérprete de “Billie Jean” acumuló 30 éxitos en el top 10, incluyendo 13 números uno.

Antes de este nuevo logro, Jackson había aparecido por última vez en la lista en 2018, como artista invitado en el tema “Don’t Matter to Me” de Drake.

Con este récord, el legendario cantante supera al también ícono musical Andy Williams, quien había sido el único artista en lograr presencia en el top 10 durante cinco décadas distintas, gracias a clásicos como “It’s the Most Wonderful Time of the Year”.

El renacimiento de “Thriller” —impulsado por la temporada de Halloween, el streaming y las redes sociales— demuestra una vez más la vigencia cultural y musical de Michael Jackson, cuyo legado sigue influyendo en artistas y generaciones enteras.

En la misma actualización del Hot 100, Taylor Swift mantiene el liderazgo con “The Fate of Ophelia”, que suma su quinta semana consecutiva en el número uno.

Mientras tanto, “Golden” de HUNTR/X, tema principal de la película “KPop Demon Hunters” de Netflix, se mantiene en el puesto número 2, tras dominar la lista durante ocho semanas desde agosto.

Mira la programación en Red Uno Play