"Todo lo que pedí el año pasado, se cumplió": creyentes ch'allaron al Ekeko en la víspera de Alasita

La Paz, Bolivia

Como ya es costumbre, a las 00:00 de cada 24 de enero, se realiza la tradicional ch'alla o wajta, en la que la población agradece por los favores recibidos durante el año por el dios de la Abundancia, el Ekeko.

La ofrenda se realizó a los pies de la estatua del Ekeko erigida en el Parque Urbano Central.

"El año pasado vine a recibir y todo lo que recibí se me cumplió. He venido a devolver", comentó una visitante.

Con música autóctona y k'oas, los creyentes enfrentaron el frío paceño y celebraron la llegada de la festividad de la Alasita.

Además, los yatiris arrojan cientos de billetitos hacia los visitantes. Según la creencia, lo que se logre agarrar, se obtendrá este año.

Visitantes, comerciantes, autoridades y yatiris coinciden en que lo principal es tener fe, así, todas las miniaturas se harán realidad.

"Cuando crees en algo con todas tus fuerzas, se cumple. Hay que hace todo lo posible para que se cumpla, no solamente creer, sino también actuar. Se me ha cumplido, entonces con toda la fe, he venido a devolver", agregó.