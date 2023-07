"¡Todo quedó grabado!": Policía fue captado exaccionando a un conductor de taxi trufi

Cochabamba, Bolivia

A través de redes sociales se han vuelto virales las imágenes de un policía que exaccionando a un conductor de transporte público, todo ocurrió el viernes 28 de julio en horas de la mañana por el sector de la terminal de buses, las imágenes fueron grabadas por una pasajera.

El conductor de la línea '109' al momento de ser abordado por el uniformado no portaba su licencia de conducir y a pesar de solicitar su boleta de infracción, el policía que subió a su vehículo le indicó que le dieron la orden de llevarlo a tránsito.

"El suboficial me encargó que te llevará hasta Tránsito. Yo quería que te metan aquí nomás, pero llevátelo hasta tránsito me dice", se escucha al oficial. "¡Por favor jefe...! Mi boleta de infracción nomás (...) Pero quiero mi multa, pero no me lleven a tránsito jefe", ruega el conductor.