Todos Santos: Armaron una mesa dedicada a las víctimas de feminicidios

La Fundación Voces Libres organizó este sábado un mast’aku colectivo para rendir homenaje a las mujeres víctimas de feminicidio en el departamento de Cochabamba.

La actividad busca mantener viva la memoria de quienes perdieron la vida de manera violenta y apoyar a las familias afectadas por estas tragedias.

“Como cada año armamos este mast’aku por las almas de mujeres cuyas vidas han sido arrancadas de la peor manera. No era su hora, han tenido que partir por la fuerza y han dejado niños en la orfandad”, expresó la representante de la fundación.

La festividad de Todos Santos se considera una fecha emblemática para recordar a las víctimas. Según la representante, “ellas nos van a visitar hoy hasta mañana y queremos acompañar en ese dolor a las familias. Queremos ser parte de esto y hacer oraciones para que también sus almas descansen en paz”.

Hasta la fecha, el departamento de Cochabamba registra 11 casos de feminicidio en lo que va del año, según reportes de la fundación y autoridades locales. La iniciativa busca generar conciencia sobre la violencia de género y reforzar la importancia de la memoria y el apoyo comunitario frente a estas tragedias.

