Tragedia en operativo: Transportista sufre infarto tras presunto abuso policial

Santa Cruz, Bolivia

En un operativo llevado a cabo por la Dirección de Prevención y Control de Vehículos (Diprove), un transportista de la tercera edad sufrió un infarto, desencadenando una situación que ahora tiene a la familia buscando justicia y denunciando abuso de autoridad.

El incidente tuvo lugar el pasado miércoles a las 5:30 de la tarde en la estación de peajes de Puesto Mendez, en Santa Cruz. Según el relato del hijo de la víctima, los efectivos de Diprove retuvieron a su padre en este punto de control, alegando que no podían encontrar el número de motor de su camión, utilizado para el transporte de grano.

"Ellos no buscaron en el lugar correcto. Los oficiales trataron a mi padre como si fuera un animal, no le permitían ni siquiera hablar. Le exigieron la suma de 2300 dólares para proporcionarle un certificado, y posteriormente le dijeron que con 1900 dólares bastaría", expresó el joven.

El transportista, abrumado por la situación, se descompensó. "En ese momento, mi padre me dijo: 'Hijo, no sé qué me pasa' y se desplomó al suelo", relató el hijo.

Actualmente, el hombre se encuentra en estado crítico en terapia intensiva, mientras la familia clama por justicia, denunciando el presunto abuso de autoridad por parte de los efectivos de Diprove.

Mientras tanto, el vehículo del transportista permanece retenido, agregando una capa adicional de complicaciones a la situación. La familia exige una investigación exhaustiva sobre el accionar de Diprove y solicita que se esclarezcan los eventos que llevaron a la tragedia.