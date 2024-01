"Trajo el arma para empeñarla": Testigo relata ataque a Ariel Mamani en el Barrio Chino

Cochabamba, Bolivia

El dueño de la caseta de mercado donde estaba el arma con la que asesinaron a Ariel Mamani, habló con la Red Uno de Bolivia y relató todo lo sucedido ese fatídico día.

Ariel tenía 28 años y fue asesinado en el Barrio Chino con un disparo en el pecho, la noche del 27 de diciembre del año pasado.

Cámaras de seguridad del Barrio Chino registraron los últimos minutos de vida de Ariel Mamani, se puede apreciar el momento en que llega su verdugo José C. A. alias “El Cartagena”. Habla con la víctima, se molesta y luego toma el arma de una caseta.

El dueño de la caseta y testigo clave develó que José había llegado minutos antes con la intención de empeñar dicha pistola, asegurando que no le pertenece.

Contó que el asesino se acercó a su puesto de venta indicando que quería empeñar un celular, sin embargo, cambió de opinión y le ofreció otro objeto.

"De repente, decide que mejor no, que no tendría celular para comunicarse. Dijo: 'mejor te dejaré esto' y bruscamente saca de su cintura una cosa envuelta en una media, me lo da a mi mano y yo ya me imagino qué era, ya sabía, pero no lo quise exponer o sacar porque estaba mi hijita ahí", detalló.