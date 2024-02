Tras fracasar reunión en La Paz, Fesirmes anuncia paro médico de 48 horas a nivel nacional

Bolivia

Tras una reunión en la ciudad de La Paz que no llegó a una conclusión positiva para ellos, la dirigencia de la Federación de Sindicatos de Ramas Médicas de Salud Pública (Fesirmes) anunció un nuevo paro médico de 48 horas a nivel nacional que se desarrollará el miércoles 21 y jueves 22 de febrero. El sector se moviliza en contra del proyecto de ley que obliga a jubilarse a los 65 años de edad.

"Lamentablemente, no hemos tenido la respuesta que esperábamos, nos quedamos con sabor a poco con esta reunión. No hemos visto la voluntad política por parte de las tres fuerzas que son parte del Congreso y no hemos tenido una respuesta que pueda dar solución a este conflicto", afirmó Rocío Rivero, secretaria general de Fesirmes Santa Cruz.