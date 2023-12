Cargando...

La tarde de este viernes, el viceministro de Régimen Interior, Johnny Aguilera, y el comandante de la Policía, Erick Olguín, se reunieron en el municipio de San Julián con la dirigencia de los interculturales, en relación a los últimos acontecimientos sobre avasallamientos de tierras en Guarayos.

Sobre las amenazas de los interculturales a empresarios el pasado miércoles, las cuales fueron difundidas por los medios de comunicación a nivel nacional, el comandante departamental de la Policía, Erick Holguín, señaló: “Nosotros no conocemos que los empresarios hayan recibido amenazas, al contrario, sabemos que el enfrentamiento ha sido entre comunarios, no tenemos empresarios heridos, pero las declaraciones de quienes han sido víctimas refieren que quienes habrían solventado los gastos para el traslado de gente sería los empresarios, de todas maneras, estamos trabajando en aquello y todos los elementos que estamos colectando nos van a permitir establecer la veracidad o no de las hipótesis que estamos manejando”.

El miércoles, el dirigente de los interculturales de San Julián, Tito Rojas, difundió la resolución 11/2023 donde condenaban a muerte a los empresarios que tienen tierras en Las Londras.

“Condenamos a muerte a los empresarios terratenientes asentados en el sector Las Londras por el acto criminal que ejecutaron en contra de nuestros hijos”, comunicó el dirigente.

Previo a la lectura de esta resolución de los interculturales, el dirigente Nicolás Ramírez también lanzado amenazas contra los empresarios y advirtió que usarían armas para defenderse por la muerte de un joven de 23 años y por los heridos de bala. “Nos vamos a defender con armas, esto no quedará impune”, manifestó.

Olguín dijo que se ha concluido con el trabajo investigativo en la zona, y será la Fiscalía que determine la aprehensión o no de todos aquellos que van a ser citados a declarar. Sin embargo, no dio nombres de las personas que serían llamadas para que presten su declaración.

“Vamos a continuar con la toma de las declaraciones, hemos pedido al Ministerio Público que podamos tener las órdenes de allanamiento y verificar algunos extremos”, expresó.

Por su parte, el viceministro de Régimen Interior, Johnny Aguilera, informó que, al contingente policial desplazado en la zona, se ha sumado otro equipo que llegó de La Paz, para fortalecer las intervenciones por la toma de tierras “por parte de particulares o de empresarios”.

Vamos a continuar efectuando las actividades destinadas al esclarecimiento de este hecho, que tiene dos facciones, una persona que ha perdido la vida y lesiones que tienen otras catorce. La segunda intervención que se tiene que realizar está vinculada a la toma de tierras por parte de particulares o de empresarios, que siendo de propiedad de todos los bolivianos.

Sin embargo, Aguilera tampoco confirmó si se ha identificado a los dirigentes que lanzaron amenazas de muerte a los empresarios o que advirtieron con el uso de armas para defenderse.

“Hemos recibido una serie de testimonios que asumen, de acuerdo a estas versiones iniciales, que se habrían efectuado producto, dicen ellos, de la rabia, estamos esperando que el Ministerio Público emita las dicciones que la policía boliviana va a cumplir”.