Tras ser expulsado del MAS, Joel Flores asegura que recién lo están procesando

Cochabamba, Bolivia

El concejal de Cochabamba, Joel Flores, fue expulsado por la Dirigencia Nacional del Movimiento Al Socialismo (MAS), pero él aseguró que la dirigencia regional recién lo está procesando disciplinariamente.

En pasados días, Flores aseguró que existía un "plan negro" para sacar al alcalde Manfred Reyes Villa y también en contra del presidente Luis Arce, señaló a Evo Morales de estar detrás de estas situaciones. Además, dirigió la sesión del Concejo Municipal, en la se eligió a una nueva directiva, siendo elegido como vicepresidente.

"Cómo es posible que la Dirección Nacional esté ocupándose en cosas pequeñas de Joel Flores. Señalan lo siguiente: 'respaldamos la posición de la dirigencia del MAS en Cercado, que decidió expulsar a Flores de su representación orgánica'. Acá ya no firma Evo (Morales), tampoco algunos, pero sí el resto de los dirigentes a nivel nacional. Cuando ni siquiera hay una resolución de Cercado donde me estén expulsando, quisiera que me hagan conocer", dijo a la prensa.