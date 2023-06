Tres policías que aprehendieron al juez Baptista pasarán por un proceso disciplinario

Santa Cruz, Bolivia

Se llevó a cabo la audiencia de acción de libertad interpuesta por la defensa del juez Manuel Baptista en contra de tres efectivos del departamento especializado de Lucha contra la Corrupción.

Al culminar, el fallo fue a favor de la autoridad judicial. La Justicia ordenó abrir procesos disciplinarios para los policías ante la Dirección General de Investigación Policial Interna (Didipi).

Esta jornada se realizaron dos audiencias del recurso constitucional interpuesto por el juez Baptista.

Baptista fue aprehendido luego de dejar en libertad a la hija de los dueños de la empresa de courier involucrados en el envío de droga hasta España. En ese sentido, consideran que los policías se atribuyeron funciones que no les corresponden.

"El mayor Salazar, en el informe, ha dicho que él vio y evidenció que el juez Manuel Baptista se había equivocado en su resolución, lo que dentro de la normativa procesal no se puede determinar. Un policía, con la falta de experticia porque muchos no son ni siquiera abogados, no puede determinar si un juez hace bien o no su trabajo", agregó el abogado.