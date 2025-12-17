Triple crimen en Abapó: Hija de víctimas denuncia amedrentamiento y pide protección para sus hermanos

La familia de Honorato Gemide, de 57 años, y María Amparo Morón, de 50, quienes junto a un vaquero fueron encontrados muertos a tiros en la propiedad San Jorge, ubicada a 190 kilómetros de Santa Cruz, exige justicia y garantías tras el brutal crimen.

Alison Nicole Gemy, hija mayor del hombre, habló con el programa El Mañanero y manifestó la profunda preocupación por la seguridad de sus hermanos y la continuidad de la investigación. "La única cosa que les pido a las autoridades es protección para mis hermanos", aseguró.

La joven relató que la situación la ha afectado profundamente, y que hasta la fecha no ha podido dar cristiana sepultura a sus padres debido al estado de descomposición de los cuerpos.

Además, explicó que se ha visto obligada a trasladarse personalmente para gestionar documentos y acceder a información de la causa. "No he dado ninguna entrevista hasta ahora porque no he parado. Lo único que pido es seguridad", afirmó.

Alison también denunció que teme por la integridad de su familia, debido a que el caso podría involucrar a más personas de las que hasta ahora han sido detenidas. "Yo sé que no ha sido solamente una persona que ha matado a mi familia", indicó, reforzando la hipótesis de la participación de terceros en el crimen.

El abogado de la familia, Andrés Loza, respaldó las declaraciones de Alison y aseguró que el caso todavía presenta numerosas incógnitas. "No podemos imputar a una sola persona sin más indicios. Han sido tres personas contra una; hay muchas relaciones todavía por esclarecer", señaló.

"Mis padres eran buenas personas. Nos amaban como a nada. Ha sido una vida de sacrificio. No puedo quedarme tranquila sabiendo que quieren sentenciar a un hombre a 30 años y cerrar el caso", expresó, pidiendo garantías y mayor seguridad para sus hermanos mientras continúa la investigación.

Mira la programación en Red Uno Play