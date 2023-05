Trufi chocó contra una flota que invadió carril, una persona resultó gravemente herida

Cargando...

Los familiares de Pablo Alvarado Bustillos contaron que el conductor sufrió un accidente de tránsito, causado por un bus de transporte interdepartamental que invadió carril en la carretera al occidente, a la altura del municipio de Vinto, el hecho se registró este domingo 14 de mayo.

El chófer del minibús se llevó la peor parte, tuvo que ser auxiliado de emergencia, hasta una clínica cercado, donde los gastos médicos superan los 18 mil bolivianos, la familia es de escasos recursos y no puede pagar los gastos médicos.

"Pido ayuda para mi padre, nosotros somos de Sucre, no sabemos donde quedarnos. Estamos en un albergue, el tiene los dos piernas fracturadas (...) Una flota invadió carril y le chocó, ahora el conductor no quiere hacerse cargo de los gastos", contó el hijo de Pablo.

Lo terrible del caso es que el chofer que ocasionó el accidente fue liberado, salió en libertad y no se hace cargo de los gastos médicos. "Mi padre trabajaba de chofer en un minibús, el conductor de la flota no quiere hacerse cargo", añadió.

Pablo se llevó la peor parte, porque no sólo tiene las dos piernas fracturadas, también recibió un contundente golpe en la cabeza que le habría afectado el sistema nervioso, no puede mover los brazos, tampoco puede hablar. "Mi papá sólo me mira", dijo afligido el hijo.

Si quieres ayudar a esta familia puedes comunicarte con el 734-09789 o al 722-85793, habilitaron una cuenta solidaria en el Banco Unión: 1479-78660 a nombre de Ester Mamani.