TSE evalúa entregar credenciales al presidente electo en la Casa de la Libertad de Sucre

El presidente interino del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Óscar Hassenteufel, informó este lunes que se analiza la solicitud del equipo del presidente electo para que el acto oficial de entrega de credenciales se lleve a cabo en la Casa de la Libertad, en la ciudad de Sucre.

“Vamos a atender el tema que nos ha planteado ahora la gente ligada al presidente electo, para ver si es posible que la entrega de credenciales a su persona y al vicepresidente pueda hacerse en la Casa de la Libertad de la ciudad de Sucre. Lo vamos a definir entre esta tarde y mañana”, declaró Hassenteufel.

De acuerdo con el Tribunal Supremo Electoral, la entrega de credenciales al presidente y vicepresidente está prevista para el lunes 3 de noviembre.

La Casa de la Libertad, considerada símbolo histórico de la independencia boliviana, ha sido escenario de actos solemnes en distintos periodos institucionales, por lo que la propuesta busca dar un carácter histórico y republicano al inicio del nuevo mandato en el año del bicentenario.

