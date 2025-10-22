TSE responde al pedido de Alianza Libre sobre acceso al Sirepre y hojas de trabajo

El Tribunal Supremo Electoral dio respuesta oficial al requerimiento realizado por Alianza Libre para obtener acceso a las del Sistema de Resultados Preliminares (Sirepre) y para acceder a la publicación de las hojas de trabajo del Órgano Electoral.

Fueron dos respuestas que el TSE dio a la agrupación política Alianza Libre:

“Dando cumplimiento al punto 4 del ‘Compromiso por la democracia', del 10 de septiembre de 2025, la Sala Plena autoriza a Alianza Libre el acceso a las imágenes de las actas del Sirepre. Este procedimiento se realizará en las oficinas de la Dirección Nacional de Tecnología de la Información y la Comunicación (…) observando los protocolos de seguridad previstos para este efecto, a partir de las 14:00 horas del miércoles 22 de octubre de 2025”, afirma en la primera carta de respuesta del TSE.

Con relación al pedido de entrega de copia o publicación de hojas de trabajo, la Sala Plena del TSE aseguró que “es posible acceder a las hojas de trabajo en aquellos casos en que su organización política tuviera alguna duda, por lo que el requerimiento será atendido para cada caso particular”, afirma el segundo comunicado.

Asimismo, en la nota se recuerda que, de acuerdo con la Ley N.º 026 del Régimen Electoral, el acta electoral constituye el documento oficial y único para el escrutinio y cómputo de votos.

Desde el TSE señalaron que todas las actas computadas se encuentran disponibles para su visualización y descarga en el Sistema de Consolidación Oficial de Resultados de Cómputo en Proceso (SCORC).

