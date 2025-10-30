Tuto Quiroga confirma a Tomasa Yarhui y José Ormachea como líderes de su bancada parlamentaria

El expresidente Jorge Tuto Quiroga en conferencia de prensa informó sobre las decisiones asumidas por su bancada legislativa, destacando la designación de Tomasa Yarhui como jefa de bancada y de José Ormachea como subjefe.

Quiroga explicó que la definición de la estructura parlamentaria responde a la necesidad de anticiparse a la nueva etapa política que se abrirá tras el feriado de Todos Santos, cuando se espera el arribo de nuevos legisladores al Parlamento.

“Nosotros hemos trabajado en la bancada para tomar las definiciones que se necesitan para estructurar la bancada. Sabemos perfectamente el caos que se avecina. Teníamos que estar listos. Gobernar es decidir”, expresó el exmandatario.

El exjefe de Estado destacó el perfil y la trayectoria de quienes asumirán la conducción de la bancada:

“Tomasa Yarhui no necesita mayor presentación respecto a la trayectoria que ha tenido, siendo la primera quechua que ha estado en un gabinete. José Ormachea lo han conocido en este congreso, un joven de la generación JP que también está en el Senado”, subrayó.

Asimismo, Quiroga mencionó el liderazgo del diputado Rafael López, quien fue elegido jefe de bancada en diputados, a quien calificó como uno de los parlamentarios con mayor respaldo popular en las urnas. La subjefa de bancada es la diputada Lissa Claros.

“Si ustedes revisan la tabla de votación en circunscripciones, Rafael López en primera vuelta sacó 80.000 votos él solo, la votación más alta de lejos de un diputado uninominal, lo que grafica la enorme fuerza que tuvo la gente que postuló en Santa Cruz”, resaltó.

