"Tuve mucho miedo por mi vida", mujer fue víctima de un violento asalto en Santa Cruz

Santa Cruz, Bolivia

Una mujer fue víctima de un violento asalto tras ser abordada por dos personas en un vehículo tipo taxi en el barrio Paraíso, zona El Quior de la capital cruceña. Los hechos de inseguridad están en aumento y provocan conmoción en vecinos.

La víctima, cuya identidad se mantiene en reserva por motivos de seguridad, narró el escalofriante momento. "Tuve mucho miedo por mi vida", expresó mientras relataba los detalles del ataque. Según su testimonio, uno de los ocupantes del vehículo asomó la mitad de su cuerpo fuera del vehículo y forcejeó con ella violentamente para arrebatarle su cartera.

El robo no fue un acto aislado, ya que la mujer fue arrastrada por el vehículo mientras intentaba aferrarse a sus pertenencias. Este forcejeo provocó graves lesiones en su cuerpo, lo que aumentó el nivel de violencia y angustia de la situación.

"Vino con fuerza, me jaloneó, y me tiró al suelo porque yo no quería soltar mi cartera", afirmó la víctima con la voz entrecortada por el susto. Además de documentos personales, la cartera contenía una suma considerable de 500 bolivianos que la mujer tenía destinados para comprar productos y su teléfono celular.

La víctima hace un llamado a las autoridades policiales para que refuercen la seguridad en el barrio Paraíso y tomen medidas para prevenir futuros incidentes similares. La comunidad, conmocionada por el ataque, también se une al pedido de mayor protección y patrullaje en la zona.