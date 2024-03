Un hombre es arrastrado más de 700 metros por una conductora en Santa Cruz

Santa Cruz, Bolivia

Este domingo 17 de marzo, un taxista fue arrastrado por un vehículo en la zona del 8vo anillo de la avenida Beni, de Santa Cruz.

El afectado aseguró que el otro vehículo le había chocado minutos antes. Entonces, descendió de su taxi para conversar con la otra conductora, quien, no quiso responder y arrancó.

Entonces, el hombre se agarró del retrovisor y fue arrastrado aproximadamente 700 metros. Se quedó colgado del otro vehículo e incluso pasó sobre un rompemuelles.

"El hecho de tránsito no era tan grave como para llegar a esto. Ella se dio a la fuga, está en los videos. Ella me raspó por simplemente evitar un rompemuelles, por no avanzar, ella se apegó. Yo me bajé calmadamente, para decirle que arreglemos, que active su seguro y ahí fue cuando arrancó", contó el hombre.

El taxista resultó gravemente herido y pide a la mujer que se haga cargo de todo sus gastos médicos, además de los daños al vehículo, ya que es su fuente de trabajo.

"No le exijo más. A mí me asustó porque no esperaba que ella reaccione de esa manera. Si yo no saltaba y me agarraba del retrovisor, habría pasado sobre mis dos piernas", complementó.