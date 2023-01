Un hombre estafó más de Bs 60 mil ofreciendo intereses altos y negocios de abarrotes

Cochabamba, Bolivia

Un hombre fue aprehendido acusado de estafar más de 60 mil bolivianos. Inicialmente, hay seis víctimas, pero se estima que hay más personas afectadas.

El sujeto, identificado como Edwin C. J., se prestaba diferentes montos de dinero ofreciendo intereses altos y ganancias con negocios de abarrotes. Después, desaparecía con el dinero, sin entregar ninguna ganancia a los prestamistas. Víctimas piden justicia.

"Yo tengo muchos problemas en mi hogar por ese dinero que le he prestado a este hombre. Y todavía, el sinvergüenza una vez me ha empujado, cuando he ido con mis hijos a su casa. (Le di) 9000 y también otra plata porque él decía que le demos, que íbamos a hacer negocio, traer arroz y otras cosas de Santa Cruz, me dijo que haría trabajar mi dinero, que nos repartiríamos las ganancias, pero hasta el día de hoy no hay nada", denunció una víctima.