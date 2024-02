Un hombre recibió un ‘machetazo’ en el pecho en Quijarro

Cargando...

Santa Cruz, Bolivia

Hasta el Ojo Ciudadano de NOTIVISIÓN de la Red Uno de Bolivia llegaron imágenes que capturan un violento altercado en las calles de Puerto Quijarro, donde un hombre recibió un machetazo en el pecho. El incidente fue registrado por un conductor que se encontraba en la zona.

El testigo que filmó el suceso expresó: “Me di la vuelta para informarles bien”. Sus palabras sugieren que la intención era documentar el incidente para brindar información precisa a las autoridades y a la sociedad sobre lo sucedido.

Hasta el momento, las autoridades locales no han emitido un comunicado oficial sobre el incidente. No obstante, se espera que en las próximas horas se proporcionen detalles sobre el estado de salud de la víctima y las medidas que se tomarán para esclarecer este violento suceso.