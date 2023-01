Un lustrabotas se salvó de milagro en accidente protagonizado por una volqueta

Cargando...

La mañana de este martes, un lustrabotas salvó su vida de milagro en un accidente que fue protagonizado por una volqueta cargada de arena en la zona Max Paredes de la ciudad de El Alto.

“Un amigo me ha dicho volqueta, auto viene. Me he escapado, mis cajoncitos no he recogido, esta bolsita nomas he alzado, aún no aparece mi cajón (de lustra calzados). Yo digo gracias a Dios, él me ha salvado mi vida”, relató el lustrabotas.

El motorizado impactó contra una vivienda y ocasionó daños materiales de consideración. Según el informe preliminar, el vehículo presentó fallas mecánicas en los frenos.

“De arriba ha corrido y el chofer estaba agarrado del volante quería saltar al volante y no podía”, relató una comerciante que presenció el hecho de tránsito.

Por este hecho, un minibús también resultó afectado. “Yo he parado, entonces para descargar el material yo bajé un ratito, en ese entonces he visto el carro, entonces el minibús no me dejó entrar, hubiera salvado el carro, yo estaba trepando a la movilidad”, relató el conductor de la volqueta a tiempo de asegurar que cada mes realiza mantenimiento a su vehículo.