Un monito apareció en los techos de La Paz generando asombro y preocupación

La Paz, Bolivia

Un monito capuchino sorprendió y preocupó a los vecinos de la zona de Sopocachi, en la ciudad de La Paz, ya que empezó a saltar por los techos y cables de electricidad, generando incluso destrozos en una tienda. Sucedió este domingo.

La propietaria del negocio afectado, ubicado en la calle Pedro Salazar, contó que vio al monito sobre un árbol y luego saltó a su tienda.

"Había unos globos y creo que eso le llamó la atención y empezó a reventar cada uno. Nos asustamos. Nos preguntábamos quién era su dueño , por qué no venía por él y empezó a llegar gente. Tratamos de encerrarlo, pero se enojó, quería abrazarnos", comentó.

El animal, aparentemente, habría escapado de una vivienda, donde sería criado como mascota. La Policía Boliviana y el cuerpo de Bomberos Antofagasta, además de voluntarios Santa Bárbara y Pofoma, desplegaron un gran operativo para lograr capturarlo.

Cuando llegaron, lo encontraron sobre el techo de una casa.

"Se realiza el trabajo y no se logra dar con la persona o cuidador de este primate, no apareció. Como no se movía del sector pensamos que el dueño estaba cerca", agregó.